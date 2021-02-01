Bölgesel kalkınmaya 32.5 milyon euro

Türkiye'ninbölgesel kalkınma ve göç sorunu için AB ile ortak yürüyen ENHANCER projesinde 32.5 milyon euroluk kaynak ayırıldı. Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyeli mültecilerin ve yerel halkın birlikte girişimcilik ekosistemine dahil olmasının hedeflendiği proje kapsamında, Gaziantep'ten hibe almaya hak kazanan dört kurum açıklandı. ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Koordinatörü Tamer Kılıç, "Projede sosyal ekonomik uyum alanında genel politika geliştirilmesi ve uygulanmasına destek veriliyor" dedi. Proje kapsamında toplamda 5 bin kişiye girişimcilik eğitimleri verilecek. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ise "Kovid sosyo-ekonomik baskıyı artırdı. Böyle bir zamanda bu projenin başarıya ulaşması her zamankinden daha önemli hale geldi" dedi.