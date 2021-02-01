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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'den petrol üretimi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , petrol üretiminin 2020'de 22 milyon varili aştığını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 1.2.2021 09:52 ABONE OL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den petrol üretimi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de enerjinin her alanında attığımız adımlar petrol üretiminde de hız kesmedi. Petrol üretimimiz 2020'de, bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştı. Türkiye'yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacağız" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den petrol üretimi açıklaması
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