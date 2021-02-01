Gelişmiş onda bir aşının yarısını aldı

Gelişmiş ülkeler, üretileceği tahmin edilen 5.3 milyar aşının 2.7 milyarını satın aldı. Kalan 2.6 milyar dozun çoğu Çin, Hindistan, Bangladeş, Brezilya, Endonezya ve Meksika gibi büyük gelişmekte olan ülkeler tarafından satın alındı. Dünyanın en zengin ülkeleri yani dünya nüfusunun yüzde 13'ünü temsil eden ülkeler, Kovid-19 aşılarının yüzde 51'ini şimdiden satın aldı. Üstelik bir aşıyı araştırmanın, üretmenin, tedarik etmenin ve gezegendeki herkese dağıtmanın 70.6 milyar dolarlık bir maliyeti olacağı belirtiliyor. Bu da dünya GSYİH'sının sadece yüzde 0.59'u. İSRAİL İLK SIRADA

Dünyada şu anda 100'ü aşan sayıda ülke aşıya ulaşamamışken gelişmiş ülkeler bu alanda da adaletsizliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu tabloyu düzeltmek adına attığı somut bir adım henüz yok. Kişi başına aşı sayısına bakınca da İsrail ilk sırada. İsrail'de 100 kişiden neredeyse yarısına yetecek aşı var. Yüzde 54.7 ile ilk sırada olan İsrail'in nüfusu görece küçük olduğu için toplamda 4 milyon 730 bin kişi de aşılanmış durumda. İkinci sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri var. 100 kişiden 31'i aşılanmış durumda. Bu iki ülkenin de nüfusu düşük olduğu için oranları yüksek ancak büyük ülkelerden İngiltere'de 100 kişiye 13 aşı düşerken 8.8 milyon aşılama yapılmış durumda. ABD'de ise 100 kişiye 8.9 aşı düşüyor. Toplam aşılanma ise 29.6 milyon.





TÜRKİYE AŞI SAYISINDA 10'UNCU SIRADA

AVRUPA'DA Sırbistan görece küçük nüfusu nedeniyle 100 kişiye 6.3 aşı ile üçüncü sırada ancak toplam aşılanan kişi sayısı ise 430 bin. En fazla aşı sipariş edenler ise Avrupa Birliği ve ABD oldu. Türkiye'de ise 100 kişiye 2.3 aşı düşüyor ve orta sıralarda. Türkiye'de 1 milyon 960 bin kişi aşılandı. Küçük ülkelerin de dahil olduğu listede 100 kişiye düşen aşıda Türkiye 34'üncü sırada. Toplam aşı sayısında ise Türkiye 10'uncu sırada.