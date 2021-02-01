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İşsizlik maaşları 5 Şubat’ta yatırılacak

Giriş Tarihi: 1.2.2021 ABONE OL
İşsizlik maaşları 5 Şubat’ta yatırılacak
Ocak ayı işsizlik maaşı ödemeleri ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" dedi
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İşsizlik maaşları 5 Şubat’ta yatırılacak
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