Pandemide yatırıma devam

DS, Türkiye'deki dördüncü showroom'unu İzmir'de açtı. Türkiye'de Koluman Holding iştiraki Monde Motorlu Araçlar tarafından temsil edilen markanın Bornova'daki 500 metrekarelik showroom "DS Store İzmir" adıyla hizmet vermeye başladı. Monde Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, pandemi döneminin yaşandığı 2020'de 694 adetlik DS satışı gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi: "İzmir'de açılan dördüncü showroom'umuzla 2021'e de hızlı bir başlangıç yaptık. Lüks segmentte Avrupa'da büyüyen 3 markadan biri olan DS, 9 Sedan modelinin gelmesiyle birlikte Türkiye'deki yükselişini sürdürecek. Aynı zamanda DS olarak yatırımlarımız 2021 ve 2022 yıllarında da farklı şehirlerde sürecek."