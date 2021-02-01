Petrolde rekor üretim

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yerli ve mili enerji parolasıyla tüm yurtta yürüttüğü enerji çalışmalarında 2020 yılında rekorlara imza atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir diyerek başlattığımız üretim atağı, ham petrol ve doğal gazda da devam ediyor. Tüm dünyada düşen üretim ve azalan ekonomik faaliyetlere karşılık, Türkiye olarak ham petrol üretimimizi artırdık" değerlendirmesinde bulundu. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik atılan adımlarla ham petrol üretiminin 2019'a göre 1.5 milyon varil arttığını kaydeden Dönmez, "2020'de ürettiğimiz ham petrol 22 milyon varili aştı. 2020'de ürettiğimiz toplam 22 milyon 269 bin 326 varil petrolün 16 milyon 613 bin 159 varili kamu eliyle çıkartılırken, 5 milyon 656 bin 167 varili ise özel sektör tarafından ekonomimize kazandırıldı" dedi. Doğal gaz üretimi ise 2020'de 450 milyon metreküpü aştı