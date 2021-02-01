Portakalın Antalya’dan İstanbul’a yolculuğu

Vatandaşın en önemli gündemi market-pazar fiyatları... Herkes "nasıl oluyor da tarlada 3 TL olan portakal, sofraya gelene kadar 9 TL'ye çıkıyor" diye soruyor. Bir kilo portakalın Antalya'dan İstanbul'a gelirken katettiği 726 kilometre yolda geçen tedarik zincirine adım adım bakalım.



İLK ARTIŞI TÜCCAR YAPIYOR

Antalya'da Finikeli çiftçi ektiği portakalı ekim ve mayıs arasında topluyor. Ürünün taşınması, depolanarak muhafaza edilmesi, tasnif edilip pazarlanması için bir tüccara ihtiyaç duyuyor. Çiftçi ürettiği portakalın kilosunu 3 TL'ye tüccara satıyor. Tüccar, defter tutan mükellef olduğu için çiftçinin kamuya ödeyeceği yüzde 2 gelir vergisi stopajı ve yüzde 1'lik Bağ-Kur kesintisini de hesaba katıyor. Çiftçinin 10 ton (10.000 kg) portakalı için el sıkışılıyor.



İLK DURAK ANTALYA HALİ

Tüccar, Antalya halindeki komisyoncu (ürünü komisyon karşılığında satan kişi) aracılığıyla portakalın kilosunu KDV hariç 3.3-3.5 TL'den sevkiyatçıya (komisyoncudan aldığı ürünü başka toptancı hallerindeki komisyonculara göndererek komisyon bedeli karşılığında sattıran gerçek ya da tüzel kişilere) satıyor. Komisyoncu hem tacire, hem de sevkiyatçıya fatura kesiyor. Komisyoncunun sevkiyatçıya kestiği faturada ürün bedeli üzerinden yüzde 1 oranında hesaplanan hal rüsumu (Sebze ve meyve ticaretinde malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden belediye veya işletmelere ödenen meblağ) ve toplam tutar üzerinden yüzde 1 oranında hesaplanan KDV de var. Komisyoncu ücretini ve yüzde 18 komisyon KDV'sini hesaplayarak, söz konusu tutarları sevkiyatçıdan tahsil ediyor.



SEVKİYATÇI 5 TL'YE ANLAŞIYOR

Sevkiyatçı, İstanbul halindeki komisyoncu ile kiloda KDV hariç 5 TL'den anlaşıyor. Antalya'dan İstanbul'a nakliye sırasında portakal yüzde 10 fire veriyor, 9 bin kilograma iniyor. Haldeki komisyoncu portakalı markete pazarlıyor. Sevkiyatçı Antalya'dan İstanbul'a nakliye bedeli de ödüyor. Ayrıca komisyoncuya mal satış bedeli üzerinden komisyon bedelini ve KDV'sini ödüyor. Portakal markete girerken yüzde 10 daha fire veriyor. Geriye 8.100 kilogram ürün kalıyor. Böylece, tarladan portakal, 72.900 TL'lik bir parasal değere ulaşıyor. Tüketicinin sofrasına kilosu KDV dâhil 9 TL fiyattan geliyor.



İŞTE ZİNCİRİN HALKALARI

Çiftçi-tüccar-Antalya Hali'ndeki komisyoncu- Sevkiyatçı-İstanbul Hali'ndeki Komisyoncu-Market-Tüketici





ARACILARIN PAYI % 45'İ BULUYOR

Merkez Bankası'nın blogunda, 2017'de meyvesebze fiyatları arttığında tedarik zincirindeki komisyon oranlarıyla ilgili detaylı bir araştırma yayınlandı. Araştırmada, tarladan çıkan domatesin nihai tüketiciye ulaşana kadar kaç el değiştirdiği anlatıldı. Toplam değer içinde aracıların payının yüzde 45 seviyesinde olduğuna dikkat çekildi.



ÇİFTÇİNİN CEBİNE YARISI GİRMİYOR

Araştırma bulgularına göre, tedarik zinciri içinde tüccar yüzde 7.79, Antalya Hali'ndeki komisyoncu 4.57, sevkiyatçı 9.78, İstanbul Hali'ndeki komisyoncu 6.33, nakliyeci 3.51 oranında komisyon alıyor. Marketçiye de toplam değerin yüzde 13.45'i kalıyor. Toplam parasal değerin içinde çiftçinin aldığı (vergiler dahil) yüzde 43.07. Hal rüsumu, komisyoncuların, nakliyecilerin ödediği ve mal bedelinden verilen KDV dahil yüzde 11.5'lik de vergi payı var.