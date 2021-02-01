SON DAKİKA | Portakal 3 liradan 9 liraya çıkaran vurgun deşifre oldu!

Son dakika haberi: Vatandaşın en önemli gündemi market-pazar fiyatları... Herkes "nasıl oluyor da tarlada 3 TL olan portakal, sofraya gelene kadar 9 TL'ye çıkıyor" diye soruyor. Bir kilo portakalın Antalya'dan İstanbul'a gelirken katettiği 726 kilometre yolda geçen tedarik zincirine adım adım bakalım.

İLK ARTIŞI TÜCCAR YAPIYOR

Antalya'da Finikeli çiftçi ektiği portakalı ekim ve mayıs arasında topluyor. Ürünün taşınması, depolanarak muhafaza edilmesi, tasnif edilip pazarlanması için bir tüccara ihtiyaç duyuyor. Çiftçi ürettiği portakalın kilosunu 3 TL'ye tüccara satıyor.

İşte sonrasında portakalın başına gelenler ve rafa uzanan yolculukta 3 katı fiyata çıkışı;