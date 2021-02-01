Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Bu ayın evde bakım maaşı - parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evinde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli kişiler olan vatandaşlara maddi destek amacıyla sağlanan Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleri il il yapılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü her ay düzenli olarak kişilerin hesaplarına yatırılmaya devam ederken öte yandan yeni yılın ikinci zamlı ödemesi için vatandaşlar ödeneğin yattığı iller listesi arayışına çıktı. Peki, 1 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya dair tüm gelişmeler…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşecek. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı maddi desteğin yatacağı tarih merakla beklenirken sms veya e devlet aracılığı ile de sorgulama yapabilmeniz mümkün...