Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Bu ayın evde bakım maaşı - parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evinde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli kişiler olan vatandaşlara maddi destek amacıyla sağlanan Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleri il il yapılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü her ay düzenli olarak kişilerin hesaplarına yatırılmaya devam ederken öte yandan yeni yılın ikinci zamlı ödemesi için vatandaşlar ödeneğin yattığı iller listesi arayışına çıktı. Peki, 1 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya dair tüm gelişmeler…
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşecek. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı maddi desteğin yatacağı tarih merakla beklenirken sms veya e devlet aracılığı ile de sorgulama yapabilmeniz mümkün...
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.