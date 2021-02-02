22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları 2 Şubat bugün ne kadar? Gram altında düşüş sürecek mi?

Altın fiyatları, son günlerde ciddi bir düşüş içerisinde bulunuyor. Bu durum, yatırımcısından meraklısına pek çok kişinin ilgi ve alakasını bu yöne çekti. Özellikle altın fiyatlarındaki düşüşün ne kadar süreceği ve uzmanların bu konu hakkındaki yorumları merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altında düşüş sürecek mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

22 AYAR BİLEZİK VE GRAM ALTIN FİYATLARI

22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Gram altın fiyatları son 6 ayın en düşük rakamını gördü. Uzmanlar bu süreçte gram altındaki düşüşün bir süre daha devam edeceğini ön görüyor.