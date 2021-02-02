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22 ayar bilezik ve fiyatları 2 Şubat bugün ne kadar? Gram altında düşüş sürecek mi?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son günlerde hem döviz kurlarında hem de altın fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Bu durum yatırımcısından meraklısına hemen herkesin ilgi ve alasını bu yöne çekti. Özellikle son 6 ayın en düşük seviyesinde bulunuyor. Peki, gram altın düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.2.2021 13:56 ABONE OL
22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları 2 Şubat bugün ne kadar? Gram altında düşüş sürecek mi?

Altın fiyatları, son günlerde ciddi bir düşüş içerisinde bulunuyor. Bu durum, yatırımcısından meraklısına pek çok kişinin ilgi ve alakasını bu yöne çekti. Özellikle altın fiyatlarındaki düşüşün ne kadar süreceği ve uzmanların bu konu hakkındaki yorumları merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altında düşüş sürecek mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

22 AYAR BİLEZİK VE GRAM ALTIN FİYATLARI

22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Gram altın fiyatları son 6 ayın en düşük rakamını gördü. Uzmanlar bu süreçte gram altındaki düşüşün bir süre daha devam edeceğini ön görüyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 425,21

Satış: 425,31

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 384,24

Satış: 413,10

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22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları 2 Şubat bugün ne kadar? Gram altında düşüş sürecek mi?
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