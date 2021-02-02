600 bin turist eğitime geldi

Turizmdeki çeşitliliğe sağlıktan sonra eğitim de eklendi. Üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının sertifika eğitim programları pandemide turizmle birleşti. 2020'de Türkiye'ye gelen gurbetçilerin ve turistlerin önemli bir bölümünün bu sene aynı zamanda eğitim sertifika programlarına da katılıp tatillerini farklılaştırdığı ortaya çıktı. Fiyatların uygun olması da süreci etkiledi. En çok ilgi gören program ise aşçılık ve pastacılık sertifika programları oldu. İkinci sırayı fotoğrafçılık alırken üçüncü sıraya ise yazılım eğitimleri yerleşti. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre 2020'de pandemiye rağmen Türkiye'deki üniversitelerin sertifika programlarına 56 ülkeden 623 bin yabancı uyruklu kişi katıldı. Bu kişiler aynı zamanda turizm amaçlı paketler de satın aldı. Yeni trend turizm operatörlerinin de radarına girince, yurtdışında hem tatil hem eğitim içerikli paketler de hazırlanmaya başladı. İstatistiklere göre en fazla ilgi İran ile Avrupa ülkelerinden geldi.Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi de 2020'de yabancılardan ve gurbetçilerden yoğun ilgi görünce yeni yatırım yapma kararı aldı. Pastacılık eğitimlerin aşçılığı da ekleyen kurum yerli ve yabancı taleplerle pandemide üç kat büyüdü. Pastacılık -Aşçılık Akademisi ve Liçi Pastaneleri Şefi Sibel Karakuş kendilerine bu yıl eğitime gelenlerin yüzde 20'sinin yabancılardan oluştuğunu söyledi. Karakuş şunları anlattı: " Türkiye'ye gelip hem aşçılık eğitimi alıyorlar hem de tatil yapıyorlar. 2021 için gurbetçilerden de yoğun telefon alıyoruz. Artan talep nedeniyle Haliç, Kanlıca ve Silivri'de yeni aşçılık ve pastacılık eğitim merkezleri açıyoruz. Fiyatların uygun olması süreci etkiliyor."Uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile buradan eğitim alanlar ülkelerine yeni iş imkanları sağladıklarına dikkat çeken, Karakuş, "Girişimciler, pastacılık gibi alanlarda hünerlerini göstererek, hem lezzetli ürünler meydana getirmek hem de bunların satışını gerçekleştirerek, aile ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlıyor" dedi. Eğitimlerde dikkat çeken bir unsur da gurbetçilerin ilgisi oldu. Temmuz ve Ağustos döneminde Türkiye'de hem tatil hem eğitim alan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere farklı donanımlar ile dönmüş oldu. Gurbetçiler Türkiye'de eğitim alan yabancıların yüzde 25'ini oluşturdu.