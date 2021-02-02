99 dolara Balkanlar ve Kafkaslar’a uçuş

Türk Hava Yolları (THY) başlattığı yeni kampanya ile Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna'ya gidiş-dönüş her şey dâhil 99 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor. Yeni kampanya ile THY transfer merkezi İstanbul'dan; Balkanlar'da Kişinev'e 99 dolar, Bükreş, Cluj, Zagreb'e 109, Sofya, Ljubljana, Saraybosna, Üsküp, Priştine' ye 119, Belgrad'a 129, Podgorica' ya ise 139 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. Ukrayna'da ise Kharkiv, Lviv, Zaporijya'a 99, Kherson'a 119, Kiev'e 159, Odessa'ya 169 dolardan başlayan fiyatlara gidiş-dönüş her şey dâhil uçuş olanağı sağlıyor.