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Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu! 87 daha geri ödeme listesine alındı

Son dakika haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , yaptığı yazılı açıklamada, 10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirtti. Geri ödeme listesine alınan 84 ilaçtan 74'ünün yerli üretim olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 2.2.2021 12:04 Son Güncelleme: 2.2.2021 12:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu! 87 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplam 87 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

74 YERLİ İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alınan 87 ilaçtan 74'ünün yerli üretim olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, geri ödeme listesine son olarak eklenen 87 ilaç ve yapılan düzenlemeler ile ödenen ilaç sayısının 9.020'ye ulaşacağını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Bakan Selçuk, vatandaşın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini ve bu doğrultuda geri ödeme listesine alınan ilaç sayısına her geçen gün ilave yaptıklarına dikkat çekti. Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

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Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu! 87 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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