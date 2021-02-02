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-Kayaşehir metrosu bu yıl açılıyor

Giriş Tarihi: 2.2.2021 ABONE OL
Başakşehir-Kayaşehir metrosu bu yıl açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. Başakşehir-Kayaşehir metro hattı inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, an itibarıyla kentte yapımı devam eden 5 hatta 91 kilometrelik metro yapımını sürdürdüklerini kaydetti. İstanbul'un halihazırdaki raylı sistem ağının 251 kilometre olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecektir" değerlendirmesinde bulundu.
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Başakşehir-Kayaşehir metrosu bu yıl açılıyor
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