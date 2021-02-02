Eximbank’tan ticarete sigorta

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandığını bildirdi. Bu anlaşmayla, Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler için kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve OeKB tarafından sigorta desteği sağlanacak. Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Danimarka'nın ihracat kredi kuruluşları ile reasürans iş birliği anlaşmalarına imza atıldığını hatırlattı. Bakan Pekcan, sigorta desteğine ilişkin mekanizmanın başvurulara hazır hale getirildiğini kaydetti. Bakan Pekcan, ayrıca anlaşma ile daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci sağlanacağını vurguladı.