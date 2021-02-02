Kimsesiz ve evsizlere 6 milyonluk destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kimsesiz ve evsizler için 2020'de 6 milyon liraya yakın kaynak aktardıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu proje kapsamında illerde evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerin tespit edilerek ülke genelinde toplamda 2.454 kişinin konaklatılmasının sağlandığını ifade etti. Selçuk, vatandaşlardan gelen ihbarların da ivedilikle değerlendirildiğini ve bu kişilere ulaşmak için her türlü gayretin gösterildiğini dile getirdi. Bakan Selçuk, 2017 - 2020 döneminde Evsizlerin Konaklatılması Projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın da 10 milyon lirayı geçtiğini kaydetti.