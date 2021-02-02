Köyümde yaşamak için 'Sebebim Var Projesi'nin protokolü imzalandı

Daha önce 15 ilde başlatılan proje kapsamında Elazığ'da da Elazığ'da da küçükbaş hayvancılığın gelişimi için çiftçilere destek verilecek. Projenin takibi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirecek.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, projeye ilişkin yaştığı açıklamada, "Köyümde Yaşamak İçin Sebebim Var" adlı projenin protokolünü, T.C Ziraat Bankası ile imzalayarak, küçükbaş hayvancılığın gelişimi için çiftçilerimize desteği başlatıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz proje takibini gerçekleştirecek." dedi.

Valilikler ve Ziraat Bankası iş birliğiyle uygulanan proje ile halihazırda koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sürülerinin 100 baş ve üzerine çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında valilikler, ilgili kurum ve kuruluşların yerel birimlerini koordine ederek illerinde gelişme potansiyeli yüksek koyun ırklarını, bunları yetiştiren damızlık işletmelerini ve projeden yararlanmak için gerekli şartları taşıyan üreticileri belirliyor. Ayrıca, üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmeleri ve kesim dönemi gelen hayvanlarını uygun fiyatlarla kestirebilmeleri için alternatif firmaları belirleyerek duyuruyor. Proje süresince üreticilerin işletmeleri kontrol ediliyor ve proje sonuçları doğrudan yerinde değerlendiriliyor.

Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla kredi kullandırıyor. Bu kapsamda, damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullandırılabiliyor. Bu kapsamda her üretici 150 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyor ve bu kredi için öz kaynak aranmıyor. Kullandırılacak kredilere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan sübvansiyonlarla üreticilerin 100 bin TL'ye kadar olan kredilerinin faizi sıfıra kadar düşebiliyor.