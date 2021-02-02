Markette en çok sütün fıyatı arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 34.59 ile karnabaharda olduğunu açıklarken bunu sırasıyla ıspanak, pırasa, elma, kuru soğan, lahana, patates ve yumurta takip etti. Bayraktar, yazılı açıklamasında, ocakta markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü olduğuna işaret ederek, markette 2, üreticide 11 üründe ise fiyatın değişmediğini kaydetti.Ocakta fiyatı en fazla artan ürünün markette yüzde 23.65 ile süt ve üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide lahana olduğunu aktaran Bayraktar, ocakta markette kuru fasulye ve toz şeker fiyatında bir değişimin meydana gelmediğine dikkati çekerek, "Markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 34.59 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 27.14 ile ıspanak, yüzde 23.50 ile pırasa, yüzde 16.92 ile elma, yüzde 14.09 ile kuru soğan, yüzde 9.70 ile lahana, yüzde 9.02 ile patates, yüzde 6.68 ile havuç, yüzde 5.49 ile yumurta, yüzde 5.05 ile nohut takip etti" ifadelerini kullandı.Bayraktar, markette en fazla fiyat artışı görünen ürünlerin ise süt, kabak, beyaz peynir, patlıcan, sivri biber, tereyağı, fındık, yoğurt ve kuru üzüm olduğunu söyledi. Bayraktar, lahananın 4 kat, maydanozun 3,9 kat, süt ve patatesin 3 kat, marulun 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığının altını çizdi. Bayraktar, üreticide 68 kuruş olan lahananın 2 lira 70 kuruşa, 50 kuruş olan maydanozun 1 lira 96 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan sütün 8 lira 94 kuruşa, 67 kuruş olan patatesin 2 lira 17 kuruşa satıldığı bilgisini verdi.