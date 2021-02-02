Muğla’da rekor promosyon anlaşması yapıldı

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapanların 5 yıllık süreç için alacağı maaş promosyonu 7 Bin TL olarak belirlendi.

Yetkili sendika Muğla Sağlık-Sen olarak ihale komisyon üyesi olunan, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 2 bin 426 kamu görevlileri için gerçekleştirilen banka promosyonu ihalesi tamamlandı.

Türkiye'nin rekor promosyon anlaşmasıyla tek seferde ödenen en yüksek tutar, 7 bin TL ile Muğla'nın oldu.

Yetkili sendika olarak yaklaşık üç haftadır tüm bankalar ile yoğun çalışma ve istişare yaptıklarını dile getiren, Muğla Sağlık-Sen İl Başkanı Özcan Çiçek, "Özellikle pandemi süreciyle yoğunlukları katlanarak artan sağlık çalışanları için bu ödemenin önemi kendilerine iletilerek gerekli hassasiyetin gösterilmesi ricasında bulunduk. Yapılan ihaleyi 30 Mart 2021 tarihinde tek seferde ödenmek üzere, 7 Bin TL ile Ziraat Bankası kazanmıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyor ve bankalarıyla çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı bilmelerini istiyoruz. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilerine ve ihaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ederiz. Sağlık çalışanı arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını ve Sağlıklı günlerde kullanmalarını dileriz" diye konuştu.