Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi ücret desteği ödemeleri yatırılıyor. Koronavirüs salgın sürecinde vatandaşların ekonomik düzeyini en üst seviyede tutmak için belli ödenek yardımları yapılıyor. Bu destek ödeneğinin belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırıldığı biliniyor. Peki, Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yapılacak? Şubat ayı ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde Nakdi ücret desteği ödemeleri son günlerde sıkça araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler her ay belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatmaya devam ediyor…
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Henüz ödeme tarihleri belli olmadı.
"NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İSTİHDAMA DÖNÜŞ VE ARTI İSTİHDAM TEŞVİKLERİMİZİN TUTARI ARTTI"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (%21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla Nakdi Ücret Desteğine, İstihdama Dönüş Teşvikine ve Artı İstihdam Teşvikine yansıtılacağını söyledi.
Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz" dedi.
Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteğinin yanı sıra İstihdama Dönüş Teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan Artı İstihdam Teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını sözlerine ekledi.
Bakan Selçuk; "2020 yılında olduğu gibi çalışanlarımıza ve işverenlerimize destek olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.