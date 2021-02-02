Ocak ayı enflasyon oranlarına ilişkin veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Her ay başında yeni oranlar açıklanırken geçtiğimiz aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 artmıştı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Peki Ocak 2021 Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK Ocak 2021 Enflasyon oranı beklentisi nasıl?
Ocak ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Çarşamba açıklanacak. Saat 10:00'da duyurulan rakamlarla birlikte zam oranları da netleşmiş olacak. Detaylar şöyle;
Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat'ta açıklanacak ve güncel veriler belli olacak...
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.