Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? 2 Şubat bankaların güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları…

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kredi kullanmak isteyenler Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın ilk faiz kararının ardından, kredi faiz oranları araştırmalarını hızlandırdı. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte banka banka güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...