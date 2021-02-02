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: ne kadar? 2 Şubat bankaların güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları…

Bankaların güncel ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde bulunuyor. Pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bu süreçte bankalar tarafından vatandaşlar için uygun faizli kredi paketleri sunulmaya devam ediyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 2.2.2021 10:18 ABONE OL
Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? 2 Şubat bankaların güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları…

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kredi kullanmak isteyenler Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın ilk faiz kararının ardından, kredi faiz oranları araştırmalarını hızlandırdı. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte banka banka güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.52

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.6
Taşıt kredisi: 1.58
Konut kredisi: 1.42

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03
İhtiyaç kredisi: 1.96
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.39

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.44
Taşıt kredisi: 1.53

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29
Standart konut kredisi: 1.68
Taşıt kredisi: 1.61

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.50
İhtiyaç kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.48

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Mortgage kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.59
İhtiyaç kredisi: 2.17

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Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? 2 Şubat bankaların güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları…
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