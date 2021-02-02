SPK ile QFCRA’dan işbirliği anlaşması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında ikili işbirliği mutabakatı imzalandı. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve QFCRA Üst Yöneticisi (CEO) Micheal Ryan tarafından imzalanan mutabakatla, iki kurum arasında bilgi alışverişini ve teknik iş birliğini sağlamanın amaçlandığı belirtildi. Açıklamada "SPK, dış ilişkilere büyük önem vermekte, iş birliklerini artırmak için çaba harcamaktadır. QFCRA ile imzalanan mutabakat bu yönde yapılmış 37'inci mutabakattır" denildi.