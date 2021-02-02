Şubat ayı gelir kaybı (hibe desteği) ve kira yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak? Binlerce esnafın gözü o açıklamada!

Koronavirüs salgını nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen esnafa kira yardımı ve gelir kaybı (hibe desteği) ödemelerinin ilk ödemesi 20 Ocak ve 27 Ocak tarihinde yapılmaya başlanırken öte yandan Şubat ayı ödemeleri için vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Binlerce kişinin salgın sürecinde ekonomik açıdan yaşadığı negatif yönlü zararı bir nebze olsun kapatabilmesine yönelik sağlanan bu ödenek başvuru sürecinde büyük ilgi görmüştü. Peki, Şubat ayı gelir kaybı (hibe desteği) ödemeleri ne zaman yapılacak? Esnafa gelir kaybı (hibe desteği) ve kira yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm detaylar…
ŞUBAT AYI KİRA YARDIMI VE HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yapılan açıklamaya göre; gelir kaybı ödemeleri üç aylık süreyle her ay 1000 TL şeklinde yapılırken öte yandan iş yerlerinin kira olması halinde büyükşehirlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira destek yapılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda hibe desteği ve kira yardımı ödeme tarihleri için detaylar araştırılmaya başladı…
ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başlandı. Kira destekleri de 27 Ocak tarihi itibarıyla başvuruları kabul edilen vatandaşlara ödenmeye başlamıştı. Bu ayın ödeme tarihleri ise henüz bilinmiyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI
Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.
Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.
Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.
Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.
2 MİLYONDAN FAZLA ESNAF VE SANATKAR BAŞVURU YAPTI
Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini söyledi.
Pekcan, bunlarla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık 2020 itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik, internet sitemizde yayımladık. Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmelerde basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin yararlanabileceklerini ilan ettik. 11 Ocak Pazartesi akşamına kadar başvuru sürecini uzatmıştık, gerekirse yine uzatırız. Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğine 754 bin civarında müracaat eden esnafımız var. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu zor günlerde ticaret erbabımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir."