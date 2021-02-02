Şubat ayı gelir kaybı (hibe desteği) ve kira yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak? Binlerce esnafın gözü o açıklamada!

Koronavirüs salgını nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen esnafa kira yardımı ve gelir kaybı (hibe desteği) ödemelerinin ilk ödemesi 20 Ocak ve 27 Ocak tarihinde yapılmaya başlanırken öte yandan Şubat ayı ödemeleri için vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Binlerce kişinin salgın sürecinde ekonomik açıdan yaşadığı negatif yönlü zararı bir nebze olsun kapatabilmesine yönelik sağlanan bu ödenek başvuru sürecinde büyük ilgi görmüştü. Peki, Şubat ayı gelir kaybı (hibe desteği) ödemeleri ne zaman yapılacak? Esnafa gelir kaybı (hibe desteği) ve kira yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm detaylar…

ŞUBAT AYI KİRA YARDIMI VE HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre; gelir kaybı ödemeleri üç aylık süreyle her ay 1000 TL şeklinde yapılırken öte yandan iş yerlerinin kira olması halinde büyükşehirlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira destek yapılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda hibe desteği ve kira yardımı ödeme tarihleri için detaylar araştırılmaya başladı…