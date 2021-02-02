Temassız ödemeler 2.5 kat arttı

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, 2020 yılı genelinde kartlı ödemeler yüzde 17 büyüyerek 1.15 trilyon TL'ye ulaştı. Temassız ödemeler, salgının etkisiyle hayatın vazgeçilmezi bir ödeme aracı haline geldi. Geçen yıl temassız kredi kartı adedi 45 milyona ulaştı. Bu ise her 5 kredi kartından 3 tanesinin, toplam kredi kartlarının yüzde 60'ının temassız özellikli olduğu anlamına geliyor. Temassız banka kartı adedi 51 milyona, temassız banka kartlarının toplam banka kartları içindeki payı ise yüzde 27'ye yükseldi. Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi bir önceki yıla göre 2.5 kat artarak 1.73 milyar adet oldu. 2019 toplamında 502 milyon adet temassız ödeme yapılırken, bugün gelinden noktada, tek bir ayda yapılan temassız ödeme adedi 200 milyona ulaştı.