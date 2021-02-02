TMO fındık piyasasını rahatlattı

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, TMO'nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzattığını hatırlatarak, "Bu karar hem fındık üreticimizi hem de fındığı satan küçük esnafımızı rahatlatmıştır. Biz üreticimizin endişelerini yakından takip ediyoruz. Hükümetimiz her zaman fındığın ve fındık üreticisinin yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecektir. TMO alımları ile üreticiyi koruduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Aynı zamanda bu alımlarla üreticimizin piyasaya olan güveni artmıştır. Özellikle son birkaç yıldır açıklamış olduğumuz fındık fiyatları çiftçimizi mutlu etmiştir. TMO'nun fındık alım süresini uzatması fiyatın aşağı düşmesini de engellemiştir." dedi.