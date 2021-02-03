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Birleşik Ödeme’ye Stratejik Yatırım

Giriş Tarihi: 3.2.2021 ABONE OL
Birleşik Ödeme’ye Stratejik Yatırım
Tüm dünyada yatırımcıların gözdesi haline gelen finans ve teknolojiyi birleştiren fintech sektöründe Türkiye'de de önemli bir yatırım hamlesi geldi. Türkiye'nin ilk elektronik para lisansı alan fintek şirketlerinden Birleşik Ödeme, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonları'ndan yatırım aldı. Birleşik Ödeme, bu yatırımın desteğiyle unicorn hedefine güçlü bir şekilde ilerlerken yurt dışına açılmayı planlıyor. OYAK Finans Grup Başkanı Emrah Silav, "Birleşik Ödeme, globalde ve yerelde önemli yere sahip stratejik iş ortaklıklarını sürdürmeye devam etmektedir. girişim fonlarımız üzerinden gerçekleştirilen yatırım ile hem halihazırdaki faaliyetlerimizi tamamlayıcı bir finansal teknoloji (FinTech) açılımı yapılmış, hem de ülkemiz açısından girişim sermayesi ekosisteminin desteklenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir" diye konuştu.
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Birleşik Ödeme’ye Stratejik Yatırım
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