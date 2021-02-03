Fahiş fiyat denetimi tam gaz

Hükümet, gıdada fahiş fiyat uygulayan firmalara göz açtırmıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uygulayan firmalara yönelik denetimlerin son 15 günde sıklaştırıldığını belirterek, 4 bin 290 firmaya ait 46 bin 768 ürünün denetlendiğini söyledi. aPara'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Pekcan, "Bu 4 bin 290 firmanın 226'sında, 46 bin 768 ürünün 1.094'ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik" şeklinde konuştu.Bakan Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca geçen yıl 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira, Reklam Kurulu'nca da 303 firmaya 13 milyon 300 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 800 bin lira ceza kesildiğini anımsattı. Pekcan, "Son 15 günde denetimlerimizi sıklaştırdık, 81 ile yaydık. Bu doğrultuda da önceki akşam 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik. Bu 4 bin 290 firmanın 226'sında ve 46 bin 768 ürününün 1.094'ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik. Denetimlerimizin yüzde 2.3'ü civarında üründe fahiş fiyat belirledik. Kurul kararı ile ceza kesilecek. Bu konuda önümüzdeki günlerde mevzuatlarımızda da birtakım yeni düzenlemeler getireceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Pekcan, salgın döneminde bütün dünyada petrol hariç emtia ve gıda fiyatlarında artış olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Özellikle Türkiye'deki üretimimizle ayçiçeğinde yüzde 50 ile 65 arasında değişen bir oranda iç tüketimi karşılayabiliyoruz, yüzde 35 ithalata bağımlıyız. Dünyada ayçiçeği fiyatları önce 375 dolara, sonra 730 dolara çıktı. Ayçiçeği fiyatlarında dünyada dolar bazında yüzde 95 artış oldu. En çok ayçiçeği ithal ettiğimiz Ukrayna ve Rusya kısıtlamalar getirdi. Ayçiçeği tohumunun ihracatında ton başına 165 euro, ham ayçiçeği yağı ihracatında 135 euro, buğday ihracatında ton başına 50 euro, mısırda ton başına 25 euro, arpada ton başına 10 euro vergi getirdiler, bunların da etkisi var." Türkiye'nin alıcı olduğu coğrafyadan Çin ve Hindistan'ın stokları nedeniyle aşırı talebin söz konusu olduğunu söyleyen Pekcan, "Daha önce hiç alıcı olarak Karadeniz coğrafyasında bulunmamışlar. Bunları Gıda Komitesi'nde bir bütün olarak değerlendirerek kendi strateji politikalarımızı üretiyoruz" dedi.Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat uygulayanların tespiti konusunda dijitalleşme çalışmalarının ve uygulamalarının da olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları söyledi: "Ürün Takip Sistemi üzerinde çalışıyoruz. Amacımız karekodlu etiket okutarak imalat, son kullanma tarihini, gramajını, fiyat süreçlerini varsa sertifikalarını da bu şekilde görebilmek. Biz aynı zamanda tüketiciyle beraber çalışan bir bakanlığız. 'Alo 175' hattımıza gelen şikâyetler üzerine hemen harekete geçiyoruz. Haksız fiyat artışı (HFA) mobil uygulamalarımız var. Tüketicimizle bu uygulamalar üzerinden hemen irtibata geçiyoruz. Ayrıca Hal Kayıt Sistemi uygulamamız var. Sistemde sebze meyveye yönelik üreticiden hangi tarihte, hangi fiyata alınmış, yine kare kod okutulmasıyla bunu da bütün gıda ürünlerine yansıtmaya çalıştığımız bir çalışmamız daha var."