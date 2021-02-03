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’da : 3 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı ’da haberleri gelmeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde aşağı yönde ivme yaşayan sarı metalin canlı ve güncel rakamları araştırılıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların bol kazanç sağladığı gram bugün 423 TL, 690 liradan işlem görüyor. Kasım ayından itibaren düşüşe geçen rakamların Şubat sonuna doğru nasıl bir yol çizeceği ise merak ediliyor. Peki 3 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu? İşte canlı ve güncel !

Giriş Tarihi: 3.2.2021 18:42 Son Güncelleme: 3.2.2021 18:42 ABONE OL
Kapalıçarşı’da altın fiyatları son dakika: 3 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi… Altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Öyle ki kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi tam bu noktada önem kazanıyor. Koronavirüs salgınında iyi bir yatırım elde etmek isteyenler anlık rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. En son 22 ayar bilezik 382,90 lira iken gram altın 423 liradan işlem görmüştü. Peki Altın fiyatları ne kadar? 3 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Son dönemlerde ani iniş ve çıkış yaşayan rakamlarla ilgili olarak altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanlar uzman yorumlarına bakmayı da ihmal etmiyor. Bugün gram altın 423,21, çeyrek altın 690,00 TL'den güne başladı…

İşte canlı ve güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 382,91

SATIŞ: 411, 71

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.811,00

SATIŞ: 2.854,00

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ATA ALTIN

ALIŞ: 2.825,00

SATIŞ: 2.859,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.713,00

SATIŞ: 2.766,74

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.384,00

SATIŞ: 1.406,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 423,42

SATIŞ: 423,51

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 690,00

SATIŞ: 701,00

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Kapalıçarşı’da altın fiyatları son dakika: 3 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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