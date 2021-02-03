Kapalıçarşı’da altın fiyatları son dakika: 3 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi… Altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Öyle ki kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi tam bu noktada önem kazanıyor. Koronavirüs salgınında iyi bir yatırım elde etmek isteyenler anlık rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. En son 22 ayar bilezik 382,90 lira iken gram altın 423 liradan işlem görmüştü. Peki Altın fiyatları ne kadar? 3 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Son dönemlerde ani iniş ve çıkış yaşayan rakamlarla ilgili olarak altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanlar uzman yorumlarına bakmayı da ihmal etmiyor. Bugün gram altın 423,21, çeyrek altın 690,00 TL'den güne başladı…

İşte canlı ve güncel rakamlar…