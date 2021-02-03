Konutta TL’ye destek kampanyası

Teknik Yapı, konutta yeni bir kampanya başlattı. Kampanyanın birinci amacının 'Dövizle mücadele etmek ve Türk Lirası'nı desteklemek' olarak açıklayan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, "Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği bu zorlu dönemeçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. İkincil amaçlarının ise tasarruf sahipleri için en güvenli limanın gayrimenkul olduğunu göstermek olduğunu belirten Durbakayım, "Alternatif araçların zamanla yüksek volatiliteye ve dalgalanmaya sahip olduğunu ve risk taşıdığını, gayrimenkulün ise istikrarlı bir kazandırma potansiyelinin olduğunu her zeminde dile getirdik" dedi.Konut alanlara 60 aya kadar olan tüm vadeli ödemelerde sıfır faiz avantajı sunduklarını belirten Durbakayım, kampanyanın, şubat sonuna kadar devam edeceğini söyledi.