Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak, ödenek ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Binlerce kişi faydalanıyor...

Salgın sürecinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri Bakan Selçuk tarafınca duyurulmuştu. Bu kapsamda ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar tarihin yaklaşmasıyla araştırmalarını arttırdı. Buna göre; her ay başında belirlenen tarihte hesaplara yatan ücretin Şubat ayında hesaplara geçeceği tarihler belli oldu. Peki, Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte gelen açıklamanın detayları ve son gelişmeler…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Salgın döneminde binlerce vatandaşın faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları 31 Ocak tarihine kadar sürerken başvuruda bulunan kişiler şimdilerde Şubat ayında gerçekleşecek ödemelerin tarihlerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda 5 Şubat tarihinde ödemelerin yapılacağı duyuruldu…
BAKAN SELÇUK AÇIKLADI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
"Ocak Ayına İlişkin Ödemeler 5 Şubat 2021 Tarihinde Yapılacak"
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığının "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatıldı.