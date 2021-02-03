Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak, ödenek ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Binlerce kişi faydalanıyor...

Salgın sürecinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri Bakan Selçuk tarafınca duyurulmuştu. Bu kapsamda ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar tarihin yaklaşmasıyla araştırmalarını arttırdı. Buna göre; her ay başında belirlenen tarihte hesaplara yatan ücretin Şubat ayında hesaplara geçeceği tarihler belli oldu. Peki, Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte gelen açıklamanın detayları ve son gelişmeler…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Salgın döneminde binlerce vatandaşın faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları 31 Ocak tarihine kadar sürerken başvuruda bulunan kişiler şimdilerde Şubat ayında gerçekleşecek ödemelerin tarihlerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda 5 Şubat tarihinde ödemelerin yapılacağı duyuruldu…