Selçuk Bayraktar'dan AKINCI müjdesi! 'Yakın zamanda...'

"AKINCI SERİ İMALATA GEÇTİ"

Bayraktar, "TEKNOFEST yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi. Gençlerin enerjisi, coşkusu, en gencinden en yaşlısına çok büyük rağbet oluyor toplumda. Ama herkes adeta gençliğine dönüyor, cıvıl cıvıl oluyor diyebilirim. Bizi her yıl heyecanlandırıyor TEKNOFEST. Bir kere umut vermesiyle tüm topluma, parlak yarınlarımıza işaret etmesiyle çok heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.

Bayraktar konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: TEKNOFEST bir yıl İstanbul'da bir yıl Anadolu'da olmak üzere düzenlenecek. Hatta dünyadan da açıkçası farklı ülkelerden TEKNOFEST'i düzenlememiz için talepler var. Bunlardan biri Ukrayna, biri Azerbaycan, KKTC bunun yanında Endonezya da listede. Tabi bir yandan TEKNOFEST hem ülkemizde Anadolu ve İstanbul'da büyük bir coşkuyla kutlanırken dünyanın farklı yerlerinde de bu organizasyonu görecek gibiyiz. Akıncı seri imalata geçti. Yakın zamanda da teslim olduğunu göreceğiz. Son test uçuşları yapılıyor.