Son dakika: Geçiş üstünlüğüne flaş düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

HANGİ IŞIĞI KULLANACAKLAR?

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlardaki ışıklı uyarı işaretleri ambulanslar, organ, doku veya kan nakil araçlarında, trafik ve genel kolluğa ait araçlarda mavi-kırmızı veya mavi kullanılacak. İtfaiye, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar, afet ve acil durum hizmetleri araçları kırmızı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sadece trafik hizmetlerine tahsis edilen araçlarında ve hükümlü sevk araçlarında mavi, kar ve buzla mücadele araçları ile acil müdahale gerektiren durumlarda görevli araçlar ile doğalgaz acil müdahale araçlarında ise sarı olacak.