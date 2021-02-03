Son dakika haberi: Gıdadaki fahiş fiyata dijital hamle! Yeni sistem geliyor

DENETİMLER 81 İLE YAYILDI

Bakan Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca geçen yıl 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira, Reklam Kurulu'nca da 303 firmaya 13 milyon 300 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 800 bin lira ceza kesildiğini anımsattı. Pekcan, "Son 15 günde denetimlerimizi sıklaştırdık, 81 ile yaydık. Bu doğrultuda da önceki akşam 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik. Bu 4 bin 290 firmanın 226'sında ve 46 bin 768 ürününün 1.094'ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik. Denetimlerimizin yüzde 2.3'ü civarında üründe fahiş fiyat belirledik. Kurul kararı ile ceza kesilecek. Bu konuda önümüzdeki günlerde mevzuatlarımızda da birtakım yeni düzenlemeler getireceğiz" ifadelerini kullandı.