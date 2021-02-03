Son dakika haberi: Ucuz gıda için dev üretim hamlesi! Tüm kurumlar seferber oldu

Milli Emlak Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çiftçilere nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine'ye ait tarım arazileri 10 yıl kiraya veriliyor. Bu uygulama ile tarımsal üretim için 200 milyon metrekare arazinin çiftçilere kiraya verilmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, köy, mahalle nüfusuna kayıtlı, kayıtlı olmamakla beraber en az 3 yıl süreyle ikamet eden çiftçilere kiralama yapıldığını belirterek, "Başvuru değerlendirme, denetimlerinde il ve ilçe müdürlüklerimiz görev alıyor. Kiralama işlemleri ve arazi dağıtım planlamasını da Milli Emlak Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülüyor" diye konuştu.