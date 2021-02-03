SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 3 Şubat bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sert iniş ve çıkışlar yaşayan altın fiyatları, bu haftaya ciddi bir düşüşle başladı. Haftanın üçüncü işlem gününde ise, altının gram fiyatı 422 lira civarından işlem görüyor. Vatandaşların bir diğer merak ettiği 22 ayar bilezik ise, 382 liradan alınırken 411 liradan satılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ( 3 Şubat Çarşamba )

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (3 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 3 Şubat 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.