Son dakika: Gramaj hilesi yapanlar şimdi yandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

BAKAN PEKCAN: GİZLİ ZAM UYGULAMALARINA CEZA VERİLECEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gıdada gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek." dedi.

Bakan Pekcan, "Çıkardığımız yönetmelikle hem tüketicilerimiz hem de haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarının önüne geçecek düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. Son zamanlarda vatandaşlardan başta gıda olmak üzere temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinin gramaj, adet ve benzeri hususlarında azaltma yapılarak gizli zam uygulandığına yönelik şikayetler aldıklarını aktaran Pekcan, buna yönelik Bakanlık olarak inceleme başlattıklarını belirtti.

Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gramajların azaltılmasına rağmen ürünlerin değişiklikten önceki ambalajında herhangi bir farklılaştırma yapılmadan, satış fiyatı aynı tutularak ancak birim fiyatları artırılarak satılmaya devam edildiğini tespit ettiklerini ifade eden Pekcan, tüketicilerin benzer ambalajla satışa sunulan ürünlerdeki gramaj azaltılmasını fark edemediğini, böylelikle ürünlerin fiyatlarında zımni artış yapıldığını kaydetti.