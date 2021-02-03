Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi: 3 Şubat Bugün Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ayın başında gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Yurt genelinde vatandaşlara sağlanmakta olan bu maddi desteğin her ay ödemeleri ilk 15 gün içerisinde il il gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar ödemelerin yapıldığı illerin güncel listesine ulaşmak istiyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm bu soruların yanıtı…
ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği ödenek yılın ilk altı aylık sürecinde 2021 yılı asgari ücret zammıyla beraber 1657 TL'ye yükselmişti. Bu kapsamda evde bakım maaşı Şubat ayı ödemeleri bu sene ikinci kez zamlı olarak hesaplara geçecek…
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.