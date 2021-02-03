Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi: 3 Şubat Bugün Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ayın başında gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Yurt genelinde vatandaşlara sağlanmakta olan bu maddi desteğin her ay ödemeleri ilk 15 gün içerisinde il il gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar ödemelerin yapıldığı illerin güncel listesine ulaşmak istiyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm bu soruların yanıtı…

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği ödenek yılın ilk altı aylık sürecinde 2021 yılı asgari ücret zammıyla beraber 1657 TL'ye yükselmişti. Bu kapsamda evde bakım maaşı Şubat ayı ödemeleri bu sene ikinci kez zamlı olarak hesaplara geçecek…