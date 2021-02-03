Ucuz gıda için üretim hamlesi

Vatandaşın ucuz gıda tüketmesi için tüm kurumlar seferber olurken, üretimi teşvik için de güçlü adımlar atılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Hazine'ye ait atıl tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması binlerce ailenin yüzünü güldürdü. Projeye 220 binin üzerinde çiftçi başvurdu. Topraksız ya da yeterli toprağı olmayan yaklaşık 16 bin 500 çiftçiye de yaklaşık 1.5 milyon dekar Hazine arazisi dağıtıldı.Milli Emlak Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çiftçilere nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine'ye ait tarım arazileri 10 yıl kiraya veriliyor. Bu uygulama ile tarımsal üretim için 200 milyon metrekare arazinin çiftçilere kiraya verilmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, köy, mahalle nüfusuna kayıtlı, kayıtlı olmamakla beraber en az 3 yıl süreyle ikamet eden çiftçilere kiralama yapıldığını belirterek, "Başvuru değerlendirme, denetimlerinde il ve ilçe müdürlüklerimiz görev alıyor. Kiralama işlemleri ve arazi dağıtım planlamasını da Milli Emlak Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülüyor" diye konuştu.Bakan Pakdemirli, sulama alanlarında arazi düzenlemesine yönelik yasa kapsamında uygulama bölgesi ilan edilen alanlarda mülkiyeti Hazine adına kayıtlı tarım arazilerinin izlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'müz az topraklı, topraksız çiftçi ailelerinin çiftçilik yapmak şartıyla topraklandırılmaları için arazi dağıtım projeleri yürütüyor. Bu arazilerin tarıma kazandırılması ve en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla birçok bölgede proje uygulanmış, bir kısmı halen devam ediyor" şeklinde konuştu.Bakan Pakdemirli, 15 ilde 39 ilçede 200 köy, kasaba, mahallede 1 milyon 45 bin dekar Hazine arazisinin 16 bin çiftçi ailesine çiftçilik yapmak şartıyla dağıtıldığını bildirdi. Pakdemirli, Şanlıurfa, Konya, Eskişehir, Edirne, Ankara, Aydın, Karaman, Aksaray, Yozgat, Mersin'in dağıtım projesinin en yoğun uygulandığı 10 il olduğunu ifade etti. Pakdemirli, "Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa ve Eskişehir 27 köy mahallede 250 bin 832 dekar arazinin dağıtım çalışmaları da planlandı" dedi.