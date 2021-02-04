Bankaların kredileri salgında % 35 büyüdü

TürkiyeBankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türk bankacılık sektörünün salgın döneminde yüzde 35 civarında, güçlü bir kredi artışı sağladığını, bu durumun ekonomik faaliyete ciddi bir destek verdiğini ve dünyada büyüyen iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu kaydetti. Bankacılık sektörünün kendisinden bekleneni yaptığını aktaran Aydın, son 2-3 ayda finansal piyasalarda toparlanma ve ekonomik beklentilerde düzelme olduğunu, yılın kalanında da bu iyileşme sürecinin devam edeceğinin, enflasyon ve faizlerin gerileyeceğinin tahmin edildiğini kaydetti.Aydın, son dönemde piyasalara kaynak girişi yaşandığını, yeni tasarruf girişinde TL'nin tercih edildiğini gördüklerini söyledi. Aydın, "görev zararının" bütçe uygulamalarındaki teknik bir tanım olduğunu belirterek, "Kamu bankaları ne görev zararı ne de zarar ediyor" ifadelerini kullandı. Aydın ayrıca çiftçi borçlarına ilişkin haciz, el koyma ve satış gibi iddiaların gerçek olmadığını söyledi.