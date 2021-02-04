Büyükşehir, modern hayvan borsası çalışmalarını sürdürüyor

Eyyübiye İlçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı bitişiğinde 56 bin metrekare alan üzerine kurulan Hayvan Borsası projesi sayesinde bin büyükbaş ile 5 bin küçükbaşın aynı anda alıcı ve satıcıya ulaşması sağlanacak.

Hayvan Borsası ile kayıt dışı alım ve satımların önüne geçilerek satılacak olan hayvanların veteriner gözetiminde alıcı-satıcı haklarının gözetilerek ve hijyenik bir ortamda yapılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvan borsası içerisinde yer alan 6 bin m2 büyükbaş hayvan padokları ile 4 bin m2 küçükbaş hayvan padokları yenileme işlemleri sürerken hayvanların sağlığı da 3 adet veteriner binası inşa edilerek gözlem altında tutulmuş olacak.

Hayvanlarını satmak isteyen hayvan sahipleri için 2 katlı konaklama otelinin de yapıldığı alanda modern bir ses sistemine sahip hayvan satış müzayede binası da yapılıyor.Proje alanında ayrıca 2 adet lokanta, 8 bin m2 otopark, 500 m2 hasta hayvanlar için karantina padokları, bay-bayan tuvaletler, 2 adet büfe, Hayvan indirme rampaları da yer alacak.Büyükşehir Belediyesinin her ayrıntıyı en ince detayına kadar düşünülerek projelendirdiği Hayvan Borsası tamamlandığında bölgedeki hayvan besiciliğinde önemli bir adım atılmış olacak.