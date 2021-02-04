Engelli vatandaşlara aylık 862 lira özel eğitim desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan 2021 yılı özel eğitime ihtiyaç duyanlara verilecek eğitim desteğine ilişkin tebliğ 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, 'Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu' ile asgari yüzde 20 engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların ilgili raporla özel gereksinimi bulunduğu tespit edilen bireylerin eğitim giderlerinin her yıl bakanlıkça belirlenen tutarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor. Bu kapsamda 2021'de özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık 241 lira olarak belirlendi.