Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? TCMB Şubat ayı faiz kararı için gözler o toplantıda!

Uzmanlar, enflasyonla mücadelede TCMB'nin sıkı para politikası duruşunun yılın ikinci yarısında da devam edebileceğini belirtirken Şubat ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz ay yüzde 17 oranında sabit tutulan kararın ardından Şubat ayında gerçekleşecek toplantıda çıkacak karar merak konusu haline geldi. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? TCMB Şubat ayı faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte TCMB faiz kararına dair tüm detaylar…
MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yılın ilk yarısında politika faizi mevcut seviye veya biraz üzerinde (enflasyonun olası tepe noktası durumuna göre bir faiz artırımı opsiyonu daha olabilir) olacaktır, sonrasında ise enflasyon düştükçe uyumlu bir şekilde faizler gerileyebilir." İfadelerini kullanmıştı. Şimdilerde gözler TCMB Şubat ayı faiz kararı için bu ay gerçekleşecek PPK toplantısında…
TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı toplantısı, 18 Şubat 2021 saat 14.00'da gerçekleşecek. Ardından yapılan açıklama ile Şubat faiz kararı kamuoyuna duyurulacak.
Yıla yükselişe başlayan enflasyonun, nisandan sonra düşüşe geçmesi bekleniyor.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 1,68 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,97 oldu.
Nisandan sonra enflasyonda düşüş eğiliminin başlaması beklenirken, uzmanlar, enflasyonla mücadelede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunun yılın ikinci yarısında da devam edebileceğini belirtiyor.
AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun geçen yıla göre yükselmesinde gıda dışı gruplardaki fiyat artışlarının ana etken olduğunu belirterek, TCMB'nin, ocak ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve Enflasyon Raporu'ndaki öngörülerine göre beklemede kalacağını söyledi.
Bürümcekçi, TÜİK'in hesaplamasına göre geçen yıl ocakta işlenmemiş gıda fiyatlarının aylık yüzde 8,2 artarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,15 artış gösterdiğini kaydederek, "Gıda fiyatlarının yıllık artış hızı yüzde 18,1'e inse de Enflasyon Raporu gıda fiyatı yeni varsayımının çok üzerinde kaldı." dedi.
Bürümcekçi, 2021'de TCMB'nin gıda fiyatları enflasyonunun yüzde 11,5 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini, bu gruptaki değişimlerin yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 9,4'ten olası sapmalarda önemli belirleyicilerden biri olacağını vurguladı.
Manşet enflasyonda yükselişin nisana kadar devam edebileceğini belirten Bürümcekçi, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dönem seyri açısından ise gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamaları enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyecektir. Kısa vadede, küresel çapta gıda fiyatlarının yüksek seyri, petrol ve emtia fiyatlarının tırmanışını sürdürmesinin olumsuz yansımaları görülebilirken, kamunun belirlediği fiyatlarda enflasyon hedefi dikkate alınarak ayarlamalar yapılması bu kanaldan gelecek yukarı yönlü baskıyı bertaraf etmişe benziyor. Son dönemde TL'de gözlenen değerlenmeyle beraber kur sepetinin yılbaşından bugüne yüzde 3,5 gerilemesi ve yıllık değişiminin yüzde 25 civarına inmesi bu faktörün yukarı yönlü etkisinin zamanla azalabileceğine işaret etmektedir."
Bürümcekçi, mevcut büyüme ve enflasyon görünümü altında TCMB'nin son çeyrekten önce bir faiz indirimine gitmesinin erken göründüğünü, özellikle ilk 4 ayda enflasyonun kalıcı düşüş kriterlerine uyumunu takip ederek bir sonraki adıma karar verebileceğini söyledi.