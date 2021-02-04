Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı ! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Haberi… son dönemde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Bu durum yatırımını altın fiyatları üzerinde değerlendiren vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle altın fiyatları ciddi bir yükseliş yaşamış, Kasım ayında gelen aşı haberleri ise altın fiyatlarında düşüşü başlatmıştı. Bu hafta başından itibaren ise altın fiyatlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Peki, altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları (4 Şubat Perşembe)

Giriş Tarihi: 4.2.2021 11:44 Son Güncelleme: 4.2.2021 11:44 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Son Dakika Haberi… Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgileri gelmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar altın fiyatları üzerinde ciddi artışa neden oldu. Kasım ayıyla birlikte gelen aşı haberleri ile birlikte ise altın fiyatları ciddi düşüşe geçti. Peki, altın fiyatları bu sabaha nasıl başladı? İşte 4 Şubat Perşembe 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayında nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 4 Ocak 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 379,78

SATIŞ: 408,47

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.801,00

SATIŞ: 2.839,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.811,00

SATIŞ: 2.854,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.713,00

SATIŞ: 2.766,74

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.368,00

SATIŞ: 1.389,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 684,00

SATIŞ: 695,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 419,53

SATIŞ: 419,61

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA