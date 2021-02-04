SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Son Dakika Haberi… Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgileri gelmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar altın fiyatları üzerinde ciddi artışa neden oldu. Kasım ayıyla birlikte gelen aşı haberleri ile birlikte ise altın fiyatları ciddi düşüşe geçti. Peki, altın fiyatları bu sabaha nasıl başladı? İşte 4 Şubat Perşembe 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayında nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 4 Ocak 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.