Sorgun’da hem üretim hem istihdam

İlçede bu tür faaliyetleri artırmak için çalıştıklarını dile getiren Ekinci, "30 dönüm arazi üzerine kurulan serada başlangıç olarak 40 kişinin istihdamı sağlandı. Bu sayının ilerleyen zamanlarda katlanarak artırılmasını hedefliyoruz. Dikimi yapılan fidelerden 90-100 gün içerisinde ürün alınarak sorgun sebzesi olarak pazara sunumu yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Ekinci, şöyle konuştu: "Çok yüksek bir teknoloji ve ufuk açan bu hizmeti Sorgun'a kazandırmış olmaktan ayrıca %8 gibi bir oranla kar ortağı olarak belediyeye gelir sağlıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sorgun her alanda ilerliyor, önceliğimiz olan jeotermal kaynaklarımızı kullanarak bu alanda şehrimize ivme kazandırmak ayrı bir heyecan veriyor. İlk fidelerini diktiğimiz serada toplamda 110 bin fidenin dikimini gerçekleştirdik. 30 dönüm arazi üzerine kurulan serada başlangıç olarak 40 kişinin istihdamı sağlandı. Bu sayının ilerleyen zamanlarda katlanarak artırılmasını hedefliyoruz. Dikimi yapılan fidelerden 90-100 gün içerisinde ürün alınarak sorgun sebzesi olarak pazara sunumu yapılacak. Sorgun'un adı üretimle anılsın istiyoruz."