Türkiye’ye örnek toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde AŞ bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi, Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen programda imzalandı. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak.

EN DÜŞÜK ÜCRETE YÜZDE 60 ARTIŞ

Sözleşme kapsamında bütün işçiye ilk yıl için yüzde 16.60 oranında zam verilirken bu zamma ek olarak günlük ücretlere 10 TL seyyanen ücret eklendi. En düşük işçi ücretlerinde yüzde 60 gibi yüksek bir oranda artış yapıldı. Sözleşmede Başkan Büyükakın bir de sürpriz yaptı. 1000 TL olarak belirlenen Kurban bayramı harçlığını 1500 TL'ye çıakrdığını açıklayan Başkan Büyükakın, Ramazan Bayramı harçlığının da 500 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. İmzalanan sözleşme ile Başkan Büyükakın, Kocaeli halkına hizmet eden Büyükşehir Belediyesi personelini memnun etmiş oldu.Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen imza törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yerel-Sen Genel Sekreteri Ali Danış, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Öz güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, BELDE A.Ş. Genel Müdürü Kemal Yazıcı ve yüzlerce Belde A.Ş personeli katıldı. İmza töreni öncesi BELDE A.Ş çalışanları davul zurna eşliğinde sözleşmeyi kutladı.

"KARDEŞLERİMİZİN ALIN TERİ, EMEĞİ BÜYÜK"

İmza töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, işçi kardeşlerimle omuz omuza hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum" dedi. Başkan Büyükakın, "Türkiye'nin ve Kocaeli'nin kalkınmasında ve gelişmesinde, ülkemizin ve şehrimizin istikrar ve istikbalinde emektar kardeşlerimizin alın teri ve emeğinin büyük rolü vardır" ifadelerini kullandı.Başkan Büyükakın, "Belde A.Ş. personeli emektar kardeşlerimiz, pandemi döneminde yaptıkları özverili çalışmalarla şehrimize ve Büyükşehir'e olan bağlılıklarını bir kez daha kanıtladılar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün imzalanacak toplu iş sözleşmesiyle geçmişte olduğu gibi bugün de 'işçi dostu Büyükşehir' olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiştir" diye konuştu.

"TAMAMEN İŞÇİLERİMİZİN LEHİNE SONUÇLANDIRDIK"

Pandemi şartlarının göz önünde bulundurulduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, "Toplu iş sözleşmesinde pandemi şartlarını da göz önüne alarak, tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorladık ve tamamen işçimizin lehine olan bir anlaşmayla masadan kalktık. Saatlik ücretler, sosyal haklar, yemek yardımları gibi konuların tümünü ele aldığımızda bugün imzalayacağımız toplu iş sözleşmesinin tarihi bir sözleşme olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

ÜCRET DENGESİZLİKLERİ ÇALIŞANLAR LEHİNE GİDERİLDİ

Başkan Büyükakın, şöyle konuştu: "Bugün imzalayacağımız toplu iş sözleşmesi sosyal haklar açısından işçi kardeşlerimize çok önemli kazanımlar sağlamaktadır. Bu toplu iş sözleşmesinde sağladığımız imkânlarla işçi kardeşlerimiz arasında geçtiğimiz yıllarda yaşanan ücret dengesizlikleri çalışanlar lehine düzeltilmiştir. Bu da çalışanlarımız için çok önemli bir kazançtır. Daha önce yemek kartıyla sağlanan yemek yardımları, sözleşmeyle bordrolarına yansıtılmış durumdadır. Bunun da çalışanlarımız için önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Bu toplu iş sözleşmesinde sağlanan haklar ve elde edilen kazanımlar, Büyükşehir Belediyesi olarak emektar çalışanlarımızın sendikal örgütlenmelerine gösterdiğimiz saygının da bir yansımasıdır.

GİYDİRİLMİŞ EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 4.900TL

Çalışanlarımızın yüzünü güldürecek bu toplu iş sözleşmesiyle Belde A.Ş'de en düşük ücretle çalışan 2.500 işçi kardeşimizin ücretlerinde toplamda yüzde 60 oranında artış sağlanmıştır. Bu zam oranıyla 1 Ocak itibariyle çalışanlarımızın en düşük günlük ücreti 157,4 TL'ye çıkarken, evli ve çocuklu bir işçimizin giydirilmiş maaşı net 4.900 TL olacaktır.Kocaeli bir işçi ve emekçi kentidir. Bu potansiyelin farkındayız. Tüm emektar kardeşlerimizin hakkını tam olarak alması ve yaşamaktan keyif aldığı bir kentte çalışıyor olması idealimiz ve hedefimizdir. Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışanlarımızla aramızda oluşan gönül bağı, gönülden gönüle kurduğumuz sağlam köprü sayesinde, büyük bir ailenin parçası olan işçi kardeşlerimizin her derdine derman olmaya, çare aramaya gayret ettik. Büyükşehir'de çalışan her bir emekçi kardeşimiz; bizim hizmet yolunda adeta elimiz kolumuz gibidir.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise "Bu toplu iş sözleşmesi şimdiye dek imzalanmış bir numaralı sözleşmedir. Türkiye'nin en iyi toplu iş sözleşmesidir. Kadrolu işçilerle aramızdaki mesafe azalıyor. Bunun mimarı olan Başkanımız Tahir Büyükakın'ı gönülden tebrik ediyorum. Kocaeli bir emek kentidir. Türkiye işçi hareketinin merkezidir. Çatışma olmadan, bu şehrin özünde olan barış ve kardeşlik ruhu ile toplu sözleşmenin imzalanması son derece önemli, değerlidir. Yüksek oranda zam alınması kadar barışın inşa edilmesi de çok önemlidir" dedi.

KOCAELİ'YE YAKIŞTI

Pandemi sürecinde pek çok insanın işini kaybetmek zorunda kaldığını belirten Arslan, "Asıl amacımız işimizi, iş barışını ve ücretlerimizi zamanında almayı önemsiyoruz. Konuşarak bütün sorunların aşılacağına hep inandık. Süreç boyunca olumsuz bir şekilde yazılıp çizilenlerin hiçbir anlamının olmadığını görmüş olduk. Başarılı bir şekilde imzalanan bu süreci kente yaraşır şekilde yürüten herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, "İmzalanan sözleşme ile alacağımız ücretler anamızın ak sütü gibi helal olsun. En düşük günlük ücret 157 liraya çıkacak. Bu zam, Kocaeli büyükşehir Belediyemizin tarihinde verilen en büyük zamdır. Yapılmış en iyi toplu sözleşme budur. Mutlu olmamamızı sağlayan Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar başkanımızın, sonuna kadar hükümetimizin yanındayız" dedi.

5 BİN 400 PERSONELİ KAPSIYOR

Hizmet İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde AŞ'de 5 bin 400 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olan sözleşme 30 ay (2 buçuk yıl) boyunca yürürlükte olacak.

İLK YIL YÜZDE 16.60 ZAM

Toplu iş sözleşmesi kapsamında 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile günlük yevmiyeleri 125 TL'nin altında olan personellerin, günlük yevmiyeleri 125 TL'ye çekildikten sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm personelin günlük ücretlerine seyyanen 10 TL veriliyor. Ayrıca tüm işçilere ilk yıl için yüzde 16.60 oranında zam verildi. Sözleşmenin ikinci yılını kapsayan 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ise personel maaşlarına 2021 yılı Aralık ayı enflasyon oranında zam yapılacak.Yapılan sözleşme kapsamında personelin geriye dönük 1 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki ücret hakkı da verilecek. Bu kapsamda 5 bin 400 personele Ocak 2021 maaşı ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere brüt 5 bin 82 TL ücret ödenecek.Gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi kapsamında personelin sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda personele Kurban Bayramında 1500 TL, Ramazan Bayramında 1000 TL bayram harçlığı verilecek. Sosyal yardımlar kapsamında 70 TL yakacak yardımı, brüt 650 TL izin harçlığı (en az 10 gün izin kullanımı), fiilen çalışılan günlerde günlük ulaşım ücreti brüt 14,50 TL ve yemek ücreti günlük brüt 27 TL olarak belirlendi. Ayrıca 30 günlük ikramiye Haziran ve Aralık aylarında iki eşit parça olarak ödenecek.