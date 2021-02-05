13 milyarlık kredi borcuna 6 ay erteleme

Pandemiden zarar gören esnafa destek sağlamak adına önemli adımlar atan hükümet, nefes aldıracak bir düzenlemeyi daha hayata geçirdi. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği Halkbank tarafından verilen esnaf kredilerinde erteleme kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelendi.Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek. Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârdan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında erteleme dönemi boyunca azalma tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.Erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmeye devam olunacak. Borcu ertelenmiş esnafların talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.HÜKÜMET bu yıl esnafa destek olmak için önemli destek paketlerini devreye aldı. 14 Aralık'ta esnafa yönelik 3 ay süreyle 1000 lira gelir kaybı desteği ve büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği yardımı açıklandı. Cirosu 3 milyona kadar olan işletmelerin ciro kaybının yüzde 50 ve üzeri olduğu işletmelerde ciro kaybının yüzde 3'ü kadar gelir kaybı desteği yürürlüğe girdi.ESNAF ve sanatkârlarla görüşmek üzere bulunduğu Diyarbakır'da konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi. İnşallah pandemi sürecinin atlatılmasıyla kaldığımız yerden çok hızlı ve güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.3 ay süreyle 1000 lira gelir kaybı desteğiBüyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira kira yardımı% 50'nin üstünde ciro kayıplarının yüzde 3'ü kadar destek1.3 milyon esnafın 13 milyarlık kredi borcuna 6 ay erteleme