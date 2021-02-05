28 milyon TL, şirketlerin ve esnafın cebinde kaldı

ALBARAKA Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen ve FinTech girişimkurucusu olarak faaliyetlerine başlayan Insha Ventures geliştirdiği ürünlerle ses getiriyor. Insha Ventures'ın esnafa zaman ve mekândan bağımsız tahsilat alma imkânı sunan ürünü Alneo ile 18 bin şirket ve esnaf 2020 yılında toplam 28 milyon TL'lik tasarruf sağladığını ifade eden Alneo Direktörü Zehra Aksoy, "Müşterilerimiz 2020 yılının başından beri ticaretlerine fiziksel POS yerine Alneo POS ile başlamış olsaydı toplam 32 milyon TL seviyesinde tasarruf da sağlayabilirlerdi" dedi. Öte yandan 2020 yılı Alneo verileri iller bazında ve sektörel kırılımlar özelinde incelendiğinde geçen yıl en çok işlem yapılan iller İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir iken, 58 farklı sektörden en çok tahsilat yapan sektörler ise pazarlama, otomotiv, tekstil, elektrik, elektronik, inşaat, mobilya, dekorasyon ve gıda oldu. 2020'nin en yüksek işlem hacmi ve işlem adedine sahip günü 29 Aralık 2020, en çok işlem yapılan saat aralığı ise 13.00-17.00 olarak gerçekleşti.Şirketlerin fiziksel POS cihazından bağımsız olarak kolay tahsilat almasına ve müşterilerin güvenli ve pratik ödeme yapabilmelerine olanak sunan yeni nesil ödeme platformu Alneo, ilk yılında başarılı ve hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor. Alneo'nun 2020 yılı verilerine göre geçen yıl toplam işlem adedi ise 85 bini, ulaşılan toplam tahsilat hacmi ise 225 milyon TL'yi aştı. 2020 yılında 18 bini aşkın müşteriye ulaşan Alneo'da en çok işlem adedi yapan müşterinin işlem sayısı 1.877 oldu. 2020'de en yüksek hacim yapan müşterinin tahsilat hacminin 4 milyon TL'ye yaklaştığı Alneo'da tek seferde yapılan en yüksek işlem tutarı ise 230 bin TL seviyelerinde gerçekleşti. Ayrıca geçen yılki tahsilatların yüzde 91'i doğrudan tahsilat, yüzde 7'si SMS ile tahsilat yöntemi ile yapılırken banka ve ödeme kuruluşlarına ait 39 farklı kart türü ile işlem gerçekleştirildi.2020 yılı verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Alneo Direktörü Zehra Aksoy, şunları söyledi: "Alneo hızlı, güvenilir ve kolay tahsilat imkânı sunmasının yanı sıra iş ortaklarımızın bütçesine ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Alneo sayesinde geçen yıl toplam 24 milyon TL 18 bin müşterimizin cebinde kaldı. Müşterilerimiz 2020 yılının başından beri ticaretlerine fiziksel POS almak yerine Alneo POS ile başlamış olsaydı 32 milyon TL daha tasarruf edeceklerdi. Buna ek olarak sadece rulo kâğıt israfını ortadan kaldırarak yaklaşık 30 ağacı kesilmekten kurtarırken, Alneo sayesinde 20 binden fazla cihaz kendine piyasada yer bulamadı ve elektronik kirliliğin önüne geçildi. 2021 yılında da uygulamanın kullanım alanını genişletmek için ödeme alma çeşitlerimizi artırarak müşterilerimize tahsilatlarında hız, kolaylık, tasarruf sağlarken; doğayı da korumaya devam edeceğiz."