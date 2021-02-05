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- AGİ 2021 ne kadar? AGİ ile Asgari ücret 2021 brüt - net kaç lira?

2021 yılı için geçtiğimiz Aralık ayının son günlerinde belirlenmiş ve 500 TL’lik bir artış yapılmıştı. Asgari ücret 2021 zammıyla birlikte Asgari geçim indirimi (AGİ) tablosu da doğru orantılı olarak güncellenmişti. Şubat ayı itibariyle maaşını alan asgari ücretliler Asgari ücret, AGİ 2021 ne kadar, AGİ dahil brüt-net kaç lira? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen Asgari ücret, AGİ 2021 ne kadar, AGİ dahil brüt-net kaç lira? Sorularının tüm yanıtları…

Giriş Tarihi: 6.2.2021 00:20 Son Güncelleme: 6.2.2021 00:20 ABONE OL
Asgari ücret - AGİ 2021 ne kadar? AGİ ile Asgari ücret 2021 brüt - net kaç lira?

Çok sayıda çalışanın yakından takip ettiği Asgari ücret 2021 zammı ve AGİ tablosu detayları, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan 500 Türk Lirası artışla beraber, maaşının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenlerce Asgari ücret, AGİ 2021 ne kadar, AGİ dahil brüt-net kaç lira? Sorusuyla yoğun şekilde araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR? İŞTE AGİ TABLOSU

2021 yılı asgari ücret zammı ve AGİ tablosuna ilişkin tüm detaylar şöyle;



2021 ASGARİ ÜCRET VE AGİ TABLOSU!

Ülke genelinde aylardır merakla beklenen 2021 asgari ücret ve AGİ zammı yapılan son toplantının ardından belirlenmişti. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlayacak olan net asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiği ifade edildi…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Bakan Selçuk 2021 asgari ücret rakamının, 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk: "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.

Bakan Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili, "Öneriler kapsamlı bir şekilde ele alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır." dedi.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

  1. Mükellefin kendisi için % 50'si,
  2. Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
  3. Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
  4. Üçüncü çocuk için %10'u
  5. Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.

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Asgari ücret - AGİ 2021 ne kadar? AGİ ile Asgari ücret 2021 brüt - net kaç lira?
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