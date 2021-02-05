Asgari ücret - AGİ 2021 ne kadar? AGİ ile Asgari ücret 2021 brüt - net kaç lira? İşte detaylar...

Çok sayıda çalışanın yakından takip ettiği Asgari ücret 2021 zammı ve AGİ tablosu detayları, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan 500 Türk Lirası artışla beraber, maaşının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenlerce Asgari ücret, AGİ 2021 ne kadar, AGİ dahil brüt-net kaç lira? Sorusuyla yoğun şekilde araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR? İŞTE AGİ TABLOSU

2021 yılı asgari ücret zammı ve AGİ tablosuna ilişkin tüm detaylar şöyle;